بالفيديو.. ترامب يقدم أقصر مؤتمر صحفي منذ توليه الرئاسة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أقصر مؤتمر صحفي له منذ توليه الرئاسة، وقد يكون الأقصر في تاريخ الرئاسة الأمريكية، داخل غرفة الإفادة بالبيت الأبيض.



وبينما كان الصحفيون ينتظرون خروج الرئيس لتقديم إفادته الصحفية، حول مستجدات لقاح كورونا والأوضاع الاقتصادية، خرج ترامب باديا عليه الغضب، ليقدم إفادة لم تتجاوز الدقيقة و6 ثوان فقط.

وقال ترامب في المؤتمر الفريد بمدته، ”أريد فقط تهنئة الأميركيين والعاملين في هذه الإدارة… حسنًا ، شكرًا جزيلا لك. أريد فقط أن أهنئ الجميع. بلغ متوسط مؤشر داو جونز الصناعي لسوق الأسهم 30.000 وهو الأعلى في التاريخ. لم نكسر 30000 مطلقًا. وهذا على الرغم من كل ما حدث مع الوباء“.

بعد أسابيع من المقاومة، سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمسؤولين بالمضي قدما في عملية انتقال السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، متيحا لمنافسه الديمقراطي التمويل والإفادات، رغم تعهده بمواصلة الجهود للطعن في نتائج الانتخابات.

وزعم الجمهوري ترامب حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني دون تقديم أدلة. وعلى الرغم من أنه لم يعترف بفوز بايدن منذ أن انتزع نائب الرئيس السابق أصوات المجمع الانتخابي قبل أسبوعين، فقد كان إعلانه يوم الاثنين هو الخطوة الأقرب إلى اعترافه بالهزيمة.

وفشلت الجهود القانونية لحملة ترامب بالكامل تقريبا في تغيير نتيجة الانتخابات في ولايات رئيسية حاسمة، وحث عدد متزايد من الزعماء الجمهوريين ورجال الأعمال وخبراء الأمن القومي الرئيس على السماح بالبدء في عملية انتقال السلطة.