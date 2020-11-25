شكرا لقرائتكم خبر عن "بايدن" أول مرشح يفوز بأكثر من 80 مليون صوت في تاريخ أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشبكة أنه حتى مساء الثلاثاء، حصل بايدن على أكثر من 80 مليونا و11 ألف صوت، بينما حصل الرئيس دونالد ترامب على 73 مليونا و800 ألف صوت، ليحصل بذلك أيضا على ثاني أكبر عدد من الأصوات الشعبية في تاريخ الولايات المتحدة.
وفاز بايدن بـ 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، ويحتاج المرشح للفوز بـ 270 صوتا للفوز بالرئاسة.
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