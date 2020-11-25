حمدوك يتسلم تقريرا جديدا عن فض اعتصام القيادة بالخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلمت اللجنة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت بمحيط القيادة العامة بالسودان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تقريرا جديدا عن النتائج.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا جاء فيه، إن اللجنة تمكنت في المرحلة الثانية من الاستماع والتحقيق مع 250 شخصا وحصلت على إفادات من الجهات الرسمية.



وتابع البيان، أن أغلب من حققت معهم اللجنة من قادة العمل السياسي، ممن لديهم معلومات حصلوا عليها بحكم وجودهم خلال عمليات الفض.

وأوضح التقرير أن ما توفر للجنة من معلومات ووقائع تمثل أرضية صلبة تمكنها من الدخول في المرحلة الأخيرة، وهي التقييم النهائي.

وألمح التقرير لقصور إعلامي فتح المجال أمام أعداء الثورة للتأثير على الشارع والتشكيك في قدرة اللجنة على الوصول للحقائق.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك دعم الحكومة للجنة، لتحقيق العدالة للشهداء وأسرهم، مشيرا إلى أن حقوق الشهداء عهد قانوني مستحق تضمنته الوثيقة الدستورية، والوفاء به يضمن الاستقرار.

وكان آلاف المعتصمين يتجمعون أمام مقر قيادة الجيش منذ أسابيع طويلة مطالبين بحكومة مدنية وبحكم ديمقراطي بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.

وفي 3 يونيو/ حزيران 2019، فتح مسلحون النار على المعتصمين وفضوا الاعتصام بالقوة، ما خلّف 128 قتيلا بين المتظاهرين، وفق تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات، بينما تتحدث الأرقام الرسمية عن مقتل 87 شخصا.

وشكلت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في البلاد في صيف 2019 لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الثالث من يونيو/ حزيران 2019.