شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 170 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 16207 حالات عن يوم أمس. وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 630 وفاة اليوم فيما تم تسجيل 302 يوم أمس. ووصل عدد إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل إلى 6 ملايين و118 ألفًا و708 إصابات فيما بلغ عدد الوفيات 170,115، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا.

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