شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: قضايا الهجرة والبيئة ضمن أولويات أول 100 يوم رئاسة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بايدن أن قانون الهجرة سيشمل طريقا للحصول على الجنسية للمهاجرين ، الذين لا يمتلكون وثائق ، في البلاد.
كما قال بايدن إنه لا يخطط لاستخدام وزارة العدل الأمريكية كـ "وسيلة" للإصرار على التحقيق مع ترامب.
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