شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: قضايا الهجرة والبيئة ضمن أولويات أول 100 يوم رئاسة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن أولوياته في أول 100 يوم برئاسته ستشمل تمرير تشريع لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي والتراجع عن الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن البيئة.

وأضاف بايدن أن قانون الهجرة سيشمل طريقا للحصول على الجنسية للمهاجرين ، الذين لا يمتلكون وثائق ، في البلاد.

كما قال بايدن إنه لا يخطط لاستخدام وزارة العدل الأمريكية كـ "وسيلة" للإصرار على التحقيق مع ترامب.