شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3999 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل
كما سجل أيضا 73 حالة وفاة مقابل 80 أمس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في البلاد إلى 5469.
وقالت الحكومة إن من المنتظر أن يبدأ المغرب حملة تطعيم ضد الوباء في الأيام القليلة المقبلة بعد أن طلب لقاحين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.
كما يجري مباحثات مع شركات عالمية أخرى للحصول على كمية كافية من اللقاح تكفي نحو 20 مليون مغربي تتجاوز أعمارهم 18 عاما.
ويقول المغرب إن عملية التطعيم قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر.
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