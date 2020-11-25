شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أمريكا لن تشارك في حروب غير ضرورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة ستأخذ دور القيادة العالمية في المحيط الهادئ والأطلسي، ولن يكون لها دور في النزاعات غير الضرورية.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة لن تضطلع بدور في حروب لا داعي لها، وذلك في معرض تقديمه لفريقه للأمن القومي.

واستعرض بايدن ملامح سياسته الخارجية التي تستند إلى تولي بلاده دورا قياديا عالميا وتعزيز التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف بايدن، المرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم، وأنه يقدم فريقا «يحافظ على أمن وسلامة الولايات المتحدة وشعبها. إدارة مستعدة لمواجهة خصومها دون رفض حلفائها».

وقال: «يسعدني تلقي التأكيد من وكالة الأمن العام لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة حتى تتمكن فرقنا من الاستعداد لمواجهة التحديات المطروحة للسيطرة على الوباء، وإعادة البناء بشكل أفضل، وحماية السلامة والأمن».

كما قال الرئيس الأمريكي المنتخب بأنه رغم مصادقة ولايات أمريكية على النتائج وبدء العملية الانتقالية إلا أن الرئيس ترمب يرفض الاعتراف بنتائجها.

وأكد بايدن أن أنتوني بلينكين سيعيد الثقة في وزارة الخارجية، وسيعمل على إعادة علاقات أمريكا الخارجية.

وأعلن الرئيس المنتخب أن مايوركاس سيتولى وزارة الأمن الداخلي. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستكون آمنة مع تولي آفريل هينز إدارة المخابرات.

وكشف بايدن أنه سيكون للولايات المتحدة ولأول مرة مسؤول عن المناخ، مضيفاً أن جون كيري كان له دور في التوصل لاتفاقية باريس للمناخ.