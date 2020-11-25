شكرا لقرائتكم خبر عن توافق ليبي في طنجة على عقد جلستين للنواب في غدامس وبنغازي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، ووكالات

أكد عضو بمجلس النواب الليبي أن أعضاء المجلس المجتمعين في مدينة طنجة بالمغرب اتفقوا، أمس الثلاثاء، على عقد الجلسة القادمة في مدينة غدامس ثم عقد جلسة أخرى في بنغازي، وفتح فروع ديوان المجلس في مختلف المدن الليبية؛ لعقد جلسات في أي مدينة، فيما أعربت البعثة الأممية إلى ليبيا، أمس الثلاثاء، عن أملها في أن يسعى البرلمان الليبي لاستكمال خريطة الطريق لإيجاد حل، في حين دعا علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، نظيره الليبي عقيلة صالح، إلى عقد اجتماع تشاوري؛ لدعم الحوار بين الليبيين.

بيّن صالح أفحيمه الذي يشارك في اجتماعات طنجة لموقع «بوابة إفريقيا الإخبارية» الليبي، أن عدداً من النواب يعكفون على صياغة بيان سيجري التصويت عليه في جلسة اليوم الأربعاء، موضحاً: إن البيان يتضمن ما تم التوافق عليه بشأن عقد الجلسة القادمة في مدينة غدامس، إضافة إلى تقديم تطمينات للمجتمع الدولي؛ مفادها أن اجتماعات النواب في طنجة لا تتعارض مع مسار الملتقى السياسي المقام برعاية أممية إنما تكملها.

وأشار أفحيمه إلى أن أعضاء مجلس النواب المشاركين في الملتقى قدموا خلال الجلسة الصباحية إحاطة بشأن مجريات حوار تونس ، مؤكداً أن مجلس النواب يسعى للقيام بدوره والوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بقانون انتخاب السلطة التشريعية والرئاسية حتى يتم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لأساس قانوني متين.

وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أعلن في افتتاح اللقاء التشاوري في طنجة ، أن «اجتماع أكثر من 110 برلمانيين ليبيين يشكل سابقة نوعية وطفرة إيجابية لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن».

وقال: «تمكنا في بوزنيقة من الوقوف على الأجواء الإيجابية التي تسود لقاءات الليبين وتجسد حكمة الليبيين».

وأكد أن اجتماع طنجة «يعبر عن إرادة الشعب الليبي، لأن مجلس النواب يتولى التشريعيات في المرحلة الانتقالية، وهو جسم محوري في أي عملية سياسية أو مرحلة انتقالية».

وأوضح أن «انعقاد هذا الاجتماع الموحد للبرلمانيين يتجاوز النصاب القانوني»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب الليبي سيعبر عن طموحات الشعب».

تأجيل الجولة الثانية من ملتقى الحوار

من جانبها، أعربت البعثة الأممية إلى ليبيا، أمس الثلاثاء، عن أملها في أن يسعى البرلمان الليبي لاستكمال خريطة الطريق للحل في البلاد.

ورحبت البعثة في بيان باجتماع «النواب» في المغرب، ووصفته بأنه خطوة إيجابية، غير أنها طالبت المجلس بالسعي لتنفيذ خريطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار بتونس من أجل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

وكانت البعثة الأممية قد قررت تأجيل الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي إلى اليوم الأربعاء؛ وذلك للسماح للمشاركين بدراسة خيارات الاختيار المقدمة في اليوم الأول من الاجتماع.

دعوة لاستكمال لقاءات القاهرة

إلى ذلك، دعا علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، نظيره الليبي عقيلة صالح، إلى عقد اجتماع تشاوري، لدعم الحوار بين الليبيين، من خلال مؤسساتهم الرسمية، وبحث وضع حل سياسي للأزمة الليبية، في إطار استكمال لقاءات القاهرة مع أعضاء البرلمان الليبي. وأكد عبد العال، أن الدعوة مفتوحة أمام كل الراغبين من أعضاء البرلمان الليبي للمشاركة، لإعادة التفاهم بين جميع الأعضاء، والاتفاق على كافة ثوابت الحل السياسي للأزمة الليبية.

ومن المقرر أن يتم تحديد الموعد خلال الأيام المقبلة؛ وذلك استكمالاً لخطوات مصر في مساندة الشعب الليبي، لحل أزمته الحالية.

السفارة الأمريكية تجدد دعمها لمؤسسة النفط

على صعيد آخر، أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أنّ محاولات الجماعات المسلحة للضغط على موظفي المؤسسة الوطنية للنفط أو إعاقة الإدارة الشفافة لقطاع الطاقة تتناقض تماماً مع تطلعات الليبيين إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وجددت السفارة في بيان لها تأكيد دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط بينما تضطلع بولايتها بشكل محايد سياسياً وتكنوقراطياً نيابة عن جميع الليبيين.

(وكالات)