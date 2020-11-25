شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: أسباب معقولة لـ«إيريني» للاشتباه بالسفينة التركية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الأوروبي، إنه كان لدى عملية «إيريني» أسباب معقولة للاشتباه في أن السفينة التركية ربما كانت تقوم بما يخالف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، فيما وصفت وزيرة الدفاع الألمانية احتجاج تركيا على صعود جنود ألمان على متن سفينة تركية بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بأنه غير مبرر.

وأوضح في بيان أن عملية «إيريني» قامت بتفتيش السفينة بعد أن بذلت جهوداً «حسنة النية» للحصول على موافقة الدولة التابعة لها السفينة من خلال إعطاء وزارة الخارجية التركية إشعاراً مدته 4 ساعات تماشياً مع الممارسات البحرية الدولية.

ووافقت العملية على تمديد هذا الإشعار لمدة ساعة إضافية بناء على طلب السفارة التركية في روما، حيث يقع المقر الرئيسي لعملية «إيريني»، وبعدما لم تتلق أي إجابة من تركيا، بعد انقضاء الوقت، قامت بالصعود إلى السفينة وتفتيشها.

وأكد الاتحاد أن تصرف فريق التفتيش التابع لعملية «إيريني» كان بأعلى درجات الاحتراف، ولم يتم تسجيل أي حادث طوال التفتيش. وأشار إلى أن التفتيش علق في وقت لاحق عندما أخطرت تركيا رسمياً عملية «إيريني» برفضها منح الإذن بتفتيش السفينة.

واحتجت تركيا، أمس الأول الاثنين، بعد أن صعدت قوات ألمانية تابعة لمهمة الاتحاد الأوروبي المكلفة بتطبيق حظر السلاح الدولي على ليبيا، وحاولت تفتيش سفينة شحن تركية اشتبه الاتحاد في نقلها أسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

كما وصفت وزيرة الدفاع الألمانية احتجاج تركيا على صعود جنود ألمان على متن سفينة تركية بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بأنه غير مبرر.

وقالت أنجريت كرامب-كارينباور، أمس الثلاثاء: «الجنود تصرفوا على النحو الملائم، وبما يتوافق مع تفويض المهمة الأوروبية إيريني». وأضافت «الاتهامات الموجهة إلى الجنود غير مبررة».

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، إن عملية «إيريني» ولدت مشلولة منذ بدايتها، وهي لا تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي.

وشدد وزير الدفاع التركي على أن تفتيش «إيريني» لسفينة تجارية تركية مخالف للقانون الدولي تماماً.

وأضاف أكار أن تصريحات حلفاء تركيا في هذا الشأن مشوهة، وقال: «مع الأسف تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقائق بشكل كامل، وبعضها مشوهة».

وبعدما منعت تركيا القوات الألمانية من تفتيش سفينة شحن تركية، أعلنت وزارة الخارجية، أمس الأول الاثنين، استدعاء سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا احتجاجاً على محاولة تفتيش سفينة تركية بحثاً عن أسلحة لليبيا.

وقالت أنقرة «قدمنا مذكرات احتجاج لسفراء إيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي على تفتيش سفينتنا».(وكالات)