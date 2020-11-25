شكرا لقرائتكم خبر عن «البروتوكول الأولي»..تقليد صارم في البيت الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت موافقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على بدء «البروتوكول الأولي» في عملية الانتقال الرئاسي حالة التخبط السياسي غير المسبوقة، الناتجة عن حرمان الإدارة الجديدة من التنسيق مع الوكالات الفيدرالية للتخطيط لتغييرات محتملة.

ويطلق على «البروتوكول الأولي» في القوانين الأمريكية اسم «ascertainment» أي «التأكد»، من الفائز بالسباق، وهو تقليد صارم تتوارثه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ولا تنطلق عملية انتقال الرئاسة قبل اتخاذ هذا الإجراء الذي قامت به الوكالة الفيدرالية بعدما رفضت طوال الفترة الماضية الإقرار بفوز بايدن.

وكانت مديرة إدارة الخدمات العامة الأمريكية «GSA»، إميلي مورفي، أعلنت عقب إجراء الانتخابات، أنها لم تتمكن من معرفة الفائز، مستشهدة بواقعة حدثت في سباق العام 2000، بين جورج بوش وآل جور، عندما انتظر المرشحان قرار المحكمة العليا بشأن حسم نتيجة أصوات ولاية فلوريدا.

وتتبع «إدارة الخدمات العامة» الجهاز التنفيذي، ومديرتها عينها ترامب، لكنها لا يفترض أن تكون مسيسة ومهمتها هي تسهيل الانتقال الرئاسي، وتسيير عمل الوكالات الفيدرالية. وأبلغت الإدارة فريق بايدن أن انتقال السلطة يمكن أن يبدأ رسمياً قبل توليه المنصب يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

ويعني إعلان «GSA» تنويه الحكومة الفيدرالية ببدء الانتقال من إدارة برئاسة ترامب إلى أخرى برئاسة بايدن، وانطلاق التعاون بين فريقي المرشحين، إضافة إلى توفير 6.3 مليون دولار من التمويل الفيدرالي للفريق الانتقالي.

وتتولى الإدارة توفير مساحة مكتبية في واشنطن لهذا الفريق، والتنسيق مع الوكالات الفيدرالية للتخطيط لتغييرات محتملة. وتسمح للفريق ببدء الاستعدادات الضرورية قبل التنصيب الرسمي، والوصول إلى معلومات استخبارية حول التهديدات في العالم.

وقدر عدد موظفي الفريق الانتقالي لترامب، في 2016، ب 328 موظفاً، وقاموا بالعمل مع 42 وكالة حكومية. وفي العام 2008، قدر عدد فريق أوباما بنحو 349 موظفاً كانوا ينسقون مع 62 وكالة.

والإعلان عن الفائز في سباق 2000 تأجل إلى 13 ديسمبر، لكن في ذلك الوقت، كانت المعركة على بضع مئات من الأصوات من شأنها أن تحدد الفائز ب270 صوتاً في المجمع الانتخابي.

أما في السباق الحالي فيتقدم بايدن على ترامب في عدة ولايات ما جعله يتخطى عتبة 270 صوتاً بكثير، فضلًا عن اتساع الفارق بين المرشحين في عدد الأصوات الشعبية. وشهد العام 2000 موافقة إدارة كلينتون على السماح بإطلاع بوش على تقارير استخباراتية، وذلك قبل أسبوعين من إعلانه رئيساً. (وكالات)