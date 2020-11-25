سارة الأميري بين الأكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم 2020

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سارة الأميري لاختيارها على قائمة ال BBC لأكثر ١٠٠ امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم في ٢٠٢٠.

وقال سموه على تويتر: «سارة الأميري على قائمة ال BBC لأكثر ١٠٠ امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم في ٢٠٢٠... سارة تقود مهمة الإمارات للمريخ بنجاح.. وتقود اليوم وكالة الإمارات للفضاء.. وتقود حملة لإلهام المرأة العربية بأنها تستطيع.. ولا شيء مستحيل أمامها..».

وأكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تتبنى الاستثمار برأس مالها البشري، وتمكين أفراد المجتمع في مختلف المجالات، وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يمثّل القدوة الأولى ومصدر الإلهام للجميع للمثابرة والعمل وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقالت إن اختيارها لقائمة «أكثر 100 امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم» التي تعدها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يؤكد الدور المؤثر والفاعل للمرأة الإماراتية ومدى التقدم الذي أحرزته في مختلف المجالات الحيوية والعلمية، بفضل الدعم المباشر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتمكين ابنة الإمارات لتتخطى مرحلة المشاركة إلى مرحلة الإنجاز العالمي وصنع الحدث.

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