شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد ينشر قصيدة جديدة بمناسبة المولودة «هند» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قصيدة بمناسبة قدوم المولودة الجديدة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والتي أطلق عليها اسم «هند».

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