شكرا لقرائتكم خبر عن كليات التقنية تحتفل بتخريج 941 من قادة الجيل الرابع في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفلت كليات التقنية العليا «افتراضياً» بتخريج 941 طالباً وطالبة في فرعيها بإمارة الشارقة، حيث وجه سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، كلمة للخريجين بهذه المناسبة، بحضور ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجين وأولياء أمورهم.

وهنأ سمو الشيخ نهيان، الخريجين والخريجات، مؤكداً أن تخريجهم مناسبة مهمة للتعبير عن اعتزازهم بإنجازات الكليات والنظر الى المستقبل بثقة واطمئنان.

وأضاف أن هذا الاحتفال فرصة لنعبر فيها عن الاعتزاز بما تمثله كليات التقنية العليا من تميز ونجاح يتجسد بكل وضوح في برامجها المتطورة واستجابتها الواعية والمتكاملة لاحتياجات الطالب والمجتمع، وعلاقاتها القوية مع مواقع العمل؛ والأهم من ذلك جودة خريجيها وإسهاماتهم المبتكرة وإنجازاتهم المهمة.وعبر عن عظيم الشكر والامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لدعمهم القوي للكليات.

فيما هنّأ ناصر الهاملي، الخريجين والخريجات «قادة الجيل الرابع».