شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: «فينتك أبوظبي» منصة عالمية تناقش التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات مهرجان «فينتك أبوظبي» افتراضياً، وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة كبار المسؤولين ورواد التكنولوجيا ونخبة من المتحدثين في المنطقة والعالم الذين يناقشون آخر التطورات وأهم القضايا في قطاع التكنولوجيا المالية.

وقال سموه على «تويتر»: «يسعدنا استضافة نخبة من الخبراء العالميين والمؤسسات المؤثرة في دورة جديدة من «فينتك أبوظبي»، تلك المنصة العالمية التي تناقش التحديات والحلول في قطاع المال، وأحدث تكنولوجيا الخدمات المالية، مفسحة المجال للشباب والمبتكرين للمساهمة بقوة في هذا المجال الحيوي».

150 متحدثاً

يجمع المهرجان هذا العام 150 متحدثاً من المصارف المركزية حول العالم وصناع السياسات والجهات التنظيمية والشركات الكبرى ورواد قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب أكثر من 100 شركة تكنولوجيا مالية من 28 دولة حول العالم.

وقال أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في استضافة هذا الحدث الرائد، التزاماً بتعزيز جهود الدولة نحو تحقيق المزيد من الرقمنة والابتكار ضمن القطاع المالي».

وأضاف:«كجزء من البنية التحتية للقطاع المالي في الدولة، يدرك كل من سوق أبوظبي العالمي ومصرف الإمارات المركزي مدى أهمية دمج التطورات الحديثة في جميع الجوانب الاقتصادية».

نظرة شاملة

وقال عبدالحميد سعيد محافظ المصرف المركزي إن المهرجان يقدم نظرة مدروسة وشاملة لمستقبل قطاع الخدمات المالية من خلال عرض آخر التطورات والابتكارات الإبداعية التي شهدها هذا القطاع والتي سلطت الضوء على القوة التي توفرها التكنولوجيا لتحسين الطريقة التي ندير بها مختلف الأعمال المصرفية والمالية.وأضاف: «بدأنا نشهد ظهور شركات ناشئة ومتخصصة بالتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة لهذا القطاع».

وقال: «هدفنا التطوير المستمر لنظام بيئي ناضج يشجع ريادة الأعمال والإبداع في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك عبر الاستفادة من الدروس العملية وأفضل الممارسات التي يقدمها أقراننا من جميع أنحاء العالم.. وهو ما يعد جزءاً من رؤيتنا الأوسع لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز دولي للابتكار والنمو في القطاع المالي».