شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة جواهر: صحة أبنائنا وبناتنا على رأس قائمة أولويتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

افتتحت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الثلاثاء 24 نوفمبر، فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر «صحتي 2020» الدولي الافتراضي، الذي تنظمه إدارة التثقيف الصحي بالمجلس، تحت شعار «بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين خلال جائحة (كوفيد -19)»، وسط مشاركة من كبرى المنظمات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية، و23 متحدثاً من أبرز الأطباء والخبراء والمختصين العرب والأجانب.

قالت سموّ الشيخة جواهر، في كلمتها الافتتاحية: يسعدني أن أشهد معكم اليوم انطلاق الدورة الثامنة من هذا المؤتمر، الذي تطور خلال السنوات الماضية، ليخدم مقاصد الارتقاء بالممارسات الصحية في المجتمع؛ تلك المسيرة التي بدأت حركةً تهتم بصحة المرأة، ثم أضافت في برنامجها جلسات تناقش صحة الرجل، ثم توسعت بنطاقها، لتشمل صحة الأسرة بجميع أفرادها.

مشيرة إلى أن الجهود الكبيرة لفريق التثقيف الصحي، عبر السنوات، كانت لها ثمار بارزة استقطبت اهتماماً كبيراً من مؤسسات عالمية تؤمن بالرسالة ذاتها، لتصبح اليوم أهم الشركاء في المؤتمر، في دعم أهدافه وبرامجه، والوصول إلى مخرجات استثنائية ترسم خارطة طريق مستدامة وداعمة لصحة الأسرة والمجتمع.

صحة أبنائنا وبناتنا أولويتنا

وأضافت سموّها: تعاظمت اليوم المسؤولية الصحية علينا، بسبب جائحة «كوفيد- 19» وأصبح واجباً علينا أن نضع صحة أبنائنا وبناتنا على رأس قائمة أولويتنا، للتوعية بأساليب صحية جديدة، تضمن استدامة الصحة البدنية والنفسية للأطفال واليافعين، بعد أن تسببت أشهر الحجر المنزلي في تقليل النشاط البدني المعتاد للأطفال، وتغير العادات الغذائية، ومن ثم فإن لهذه التغيرات تداعيات صحية تحتم علينا التعاون مع أولياء الأمور، لتثقيفهم بسبل العودة السليمة للحياة الطبيعية، التي تعزز السلوك الصحي عند الأطفال واليافعين في المنزل والمدرسة.

مثمنة جهود إدارة التثقيف الصحي والقائمين على هذا المؤتمر، متوجهة بالشكر إلى منظمة الصحة العالمية، والتحالف الإقليمي للأمراض غير السارية، ووزارتي الصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وجميع الجهات والمؤسسات الصديقة التي انضمت شركاء ورعاة لتدعم أهداف المؤتمر وتوجهاته. مشيرة إلى أن تعاون هذه المؤسسات له أثر في تقديم خدمة جليلة بتعزيز الوعي الصحي، وضمان اتباع أفضل الممارسات التي تؤمن للمجتمع حياة آمنة لصحة مستدامة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، حضور الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة، والدكتورة أمينة المرزوقي، عميدة كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وإيمان سيف، مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمجلس، والدكتورة ابتهال فاضل، رئيسة التحالف الإقليمي للأمراض غير السارية لإقليم الشرق المتوسط، والدكتورة داليا السمهوري، المديرة الإقليمية لبرنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة سمر الفقي، المسؤولة الإقليمية للمبادرات المجتمعية والأماكن الصحية وصحة المسنين، المكتب الإقليمي، والدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي للتغذية، في المكتب الإقليمي، وحشد من ممثلي المؤسسات والهيئات الصحية والإعلامية المحلية والعالمية.

محاور المؤتمر

ويناقش المؤتمر في دورته الثامنة ونظّم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وبشراكة جامعة الشارقة، 8 قضايا صحية ذات الصلة بصحة الأطفال واليافعين عبر 7 جلسات حوارية تتضمن 14 ورقة عمل، تركز على محاور عدة، من أبرزها: طرق تعزيز الصحة البدنية والتغذوية والنفسية للأطفال واليافعين، وآلية خلق بيئة صحية للتعليم عن بعد، وأهمية اللقاحات في مواجهة الأمراض المعدية، والحديث عن الأمراض المزمنة والأمراض الروماتيزمية، وأمراض القلب لدى الأطفال واليافعين، وسبل علاجها والوقاية منها.

جهود حثيثة للتصدي للجائحة

وتوجه الدكتور حسين الرند، بالشكر إلى سموّ الشيخة جواهر، لرعايتها الكريمة للمؤتمر. مشيداً بجهود إدارة التثقيف الصحي، لإطلاق هذه الحدث المهم في ظل الجائحة، هذه التي تشكل تحدياً كبيراً للبشرية، وتمكنت دولة الإمارات، بفضل القيادة الرشيدة، من التصدي لها بفاعلية، حيث أنشأت نظام طوارئ متكاملاً متعدد القطاعات تقوده الحكومة ليضمن مستوى عالياً من التأهب والاستجابة لجميع حالات الطوارئ بما فيها الوبائية.

تحقيق الصحة المستدامة

وأكدت إيمان سيف، أن المؤتمر واحد من ثمرات الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي جعل الاستثمار بالإنسان أولوية ووضع تحقيق الصحة المستدامة على رأس الخطط الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للإمارة، كونها الركيزة الأساسية لضمان رفاه السكّان وسعادتهم. متوجهة بالشكر إلى سموّ الشيخة جواهر، لرعايتها الحثيثة والمتواصلة للمؤتمر، وتوجيهاتها الحكيمة التي أنارت الدرب للإدارة في سعيها نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين السلوك المرتبط بالصحة لكافة أفراد المجتمع.

وأشادت الدكتورة ريانة بو حاقة، مسؤولة دولة الإمارات في المكتب الإقليمي للمنظمة بمبادرة إمارة الشارقة، ممثلة بإدارة التثقيف الصحي، بالمجلسة، وبدعم الشيخة سموّ جواهر لمؤتمر هذا العام.

الأمراض غير السارية

فيما توجهت الدكتورة ابتهال فاضل، بالشكر والتقدير لسموّ الشيخة جواهر، لرعايتها للمؤتمر ودعمها المتواصل لأنشطة مكافحة الأمراض غير السارية محلياً وعالمياً. مثمنة جهود إدارة التثقيف الصحي. مشيرة إلى أن الأمراض غير السارية تشكل عبئاً كبيراً على النظام الصحي والمجتمع والأسرة، وهي السبب الرئيسي للوفيات. وهناك 70 % من هذه الأمراض يمكن مكافحتها والوقاية منها بتداخلات باتت معروفة وفعالة.

المدارس الصحية

وأعربت عائشة الصيري، مديرة إدارة الصحة واللياقة البدنية في وزارة التربية والتعليم عن شكرها لسموّ الشيخة جواهر، مثمنة جهود إدارة التثقيف الصحي. لافتة إلى أن مشاركة الوزارة تأتي من منطلق حرصها على تأمين بيئة صحية آمنة للطلبة، ودعم برنامج المدارس الصحية.

5 أوراق عمل

وتضمنت فعاليات المؤتمر في يومه الأول، عقد جلستين حواريتين شملتا 5 أوراق عمل.

كما يتضمن المؤتمر الذي تتواصل فعاليته حتى 26 نوفمبر، عقد ورشتين تدريبيتين، تستهدفان أولياء الأمور والكادر الإداري والتدريسي.