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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن فريق الأطباء في قسم الأذن والأنف والحنجرة في المستشفى السعودي الألماني في دبي من إنقاذ شابة عشرينية بعد إصابتها بخراج في العنق (جانب البلعوم).

وكانت المريضة قد حضرت إلى المستشفى بألم شديد في العنق وحرارة عالية وتورم في الوجه والعنق مع عدم القدرة على فتح الفم.

وبحسب د. هنادي شهلا أخصائية أمراض الأذن، أنف وحنجرة، فإن المريضة كانت قد زارت مستشفى آخر وتم إعطاؤها مضادات حيوية لعدة أيام بهدف تخفيف الأعراض كونها خضعت لخلع ضرس مؤخراً مع اعتقاد أن هذه الأعراض لاحقة لعملية الخلع ولكن الأعراض تفاقمت ووصلت إلى حد استدعى حضورها إلى المستشفى السعودي الألماني بحالة إسعافية.

وتضيف أنه تم إجراء التحاليل الدموية والتصوير الطبقي المحوري للعنق مع حقن مادة ظليلة وتبين وجود خراج عنقي بقطر 3 سم بجانب البلعوم، وهي ما تعتبر حالة مهددة للحياة نظراً لقربها من المجرى الهوائي ويمكن أن تسبب تدهوراً متسارعاً في حال لم يتم الانتباه لها في الوقت المناسب، وتم إجراء تفجير جراحي للخراج عبر مدخل عنقي تحت التخدير العام، وبعد نزح القيح أجري غسل متكرر لجوف الخراج ووضع منزح ليتم تصريف الآثار المتبقية من القيح وتم إغلاق الجرح بخياطة تجميلية.

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