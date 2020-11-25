شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» توقع اتفاقية جديدة بشأن تسمية محطات المترو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مع مجموعة «شرف»، اتفاقية يتم بموجبها منح حقوق تسمية محطة مترو «الفهيدي» سابقاً للمجموعة ليصبح الاسم الجديد للمحطة محطة مترو «شرف دي جي».

وقّع الاتفاقية عن الهيئة، عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعن «شرف» اللواء مهندس شرف الدين شرف الهاشمي، نائب الرئيس للمجموعة.

وقال يونس: يسعدنا الدخول مرة أخرى في شراكة استراتيجية مع مجموعة شرف، وهي مجموعة أعمال متعددة ومتنوعة عبر الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وأضاف: «تُعتبر حقوق تسمية محطات المترو فرصة استثمارية رائعة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، بما تقدّمه هذه المبادرة من فرص للمستثمرين لإبراز علاماتهم التجارية في مدينة نابضة بالحياة، مثل إمارة دبي، وما تمثله من أهمية بالغة بكونها مركزاً استثمارياً وخدمياً ومالياً وسياحياً عالمياً مرموقاً».

وقال الهاشمي: «انطلاقاً من حرص «مجموعة شرف» على استمرار التعاون المشترك مع هيئة الطرق والمواصلات منذ انطلاق مترو دبي قبل 11عاماً، نتشرف بمواصلة الشراكة مع الهيئة من خلال إعادة تسمية محطة مترو الفهيدي إلى محطة شرف دي جي.

كما قال: «تعتبر الشراكة بين المجموعة وهيئة الطرق نموذجاً للتعاون المثمر، الذي يهدف إلى المساهمة في المزيد من التقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ولإمارة دبي على وجه الخصوص».

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