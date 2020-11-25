شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية مراجعة حسابات الصندوق السيادى والتقرير السنوى وفقًا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى، آلية بشأن مراجعة حسابات الصندوق، والتقرير السنوى له وخطة العام المقبل، وفيما يلى نستعرض ذلك بالتفصيل.

يتولى مراجعة حسابات الصندوق:

مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

يراجع مراقبا الحسابات القوائم المالية السنوية وربع السنوية.

تعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

يجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسي.

الجدير بالذكر أنه للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها.

ويحدد النظام الأساسى للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.