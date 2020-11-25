حصر عددي لنتائج انتخابات النواب بالدائرة الرابعة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا ـ محمد النادي:

انتهت أعمال فرز لجان انتخابات مجلس النواب في الدائرة الرابعة بالمنيا، وتضم مركز ومدينة أبوقرقاص.

ووفق الحصر العددي، حصل المرشح أحمد محمد عبدالمنعم على 62208 صوتًا، والمرشح حسام محمود أحمد أحمد على 45644 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.