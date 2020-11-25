حصر عددي| تفوق "أبو الخير و أبو ستيت" في انتخابات إعادة النواب بالبلينا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة في محافظة سوهاج، ومقرها مركز البلينا، من الحصر العددي لجولة الإعادة.

وأظهر الحصر تفوق محمود أبو الخير بعدد أصوات 44730، ونور أبو ستيت بـ 32085 صوتًا، بينما حصل حمدي شاهين على 29530 صوتًا، ويوسف أبو حمودي على 31793 صوتًا.

جدير بالذكر أن الدائرة الثامنة ومقرها مركز البلينا يتنافس في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فيها 4 مرشحين على مقعدين.

تأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.