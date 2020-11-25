حصر عددي| فوز محمد حمدي وعلاء سليمان ومصطفى بدران بالدائرة الأولى في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

انتهت اللجنة العامة في الدائرة الأولى بأسيوط، ومقرها قسم أول أسيوط، من الحصر العددي لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب، إذ حسم 3 مرشحين المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.

وحصل المرشح محمد حمدى دسوقى على 88566 صوتًا، والمرشح علاء سليمان على 60095 صوتًا، والمرشح مصطفى بدران على 55577 صوتًا، من إجمالي أصوات 180011، بينما كانت الأصوات الباطلة 8077 صوتًا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات، صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.​