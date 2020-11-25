حصر عددي| تفوق "سالم وأبو دوح وعباس" في انتخابات إعادة النواب بطهطا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة في محافظة سوهاج، ومقرها مركز طهطا، من الحصر العددي لجولة الإعادة.

وأظهر الحصر تفوق مصطفى سالم بعدد أصوات 90718، بينما حصل إبراهيم أبو دوح على 71315 صوتًا، ونشأت فؤاد عباس 65089 على صوتًا، ومنافسيهم إيهاب مصلح أبو عقيل على 85288 صوتًا، ومصطفى حسين أبو دومة على 53012 صوتًا، وصلاح الدين شوقي عقيل على 50563 صوتًا.

جدير بالذكر أن الدائرة الثامنة ومقرها مركز طهطا يتنافس في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فيها 6 مرشحين على ثلاثة مقاعد.

تأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.