لقاحات كورونا تدفع أسعار النفط لتقترب من أعلى مستوى منذ 8 أشهر

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها في 8 شهور، وبالتحديد منذ مارس الماضي، مدفوعة بآمال اعتماد لقاحات لمواجهة فيروس كورونا.

كذلك، تحسنت الأسعار على وقع أسباب أخرى مرتبطة بتوترات في الشرق الأوسط.

وتشهد المنطقة تقاطعات إسرائيلية أمريكية سعودية، قالت وسائل إعلام عبرية إنها مرتبطة بإيران والعقوبات المفروضة عليها، بالتزامن مع إقرار الرياض، الإثنين، بوقوع هجوم على محطة توزيع منتجات بترولية تتبع شركة أرامكو في مدينة جدة.

وقال المتحدث باسم قيادة التحالف السعودي الإماراتي، العقيد تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الهجوم “استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي”.

وبحلول الساعة السابعة صباحا قفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير بنسبة 1.15 بالمئة أو 52 سنتا إلى 46.57 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يناير بنسبة 1 بالمئة أو 45 سنتا إلى 43.48 دولارا للبرميل.

وتعيد الهجمات الأخيرة، ما حصل منتصف شتنبر 2019، بشأن تعرض منشآت لأرامكو السعودية إلى هجمات، أفقدت المملكة إمدادات بأكثر من 5 ملايين برميل يوميا.