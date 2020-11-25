هايتي تقرر فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن فتح تمثيل قنصلي جديد لإحدى دول أمريكا الشمالية، وذلك بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكشفت الوزارة في بلاغ لها، أن جمهورية هايتي قد قررت فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، وبذلك يكون هذا البلد الكاريبي أول بلد غير عربي وغير إفريقي يفتتح قنصلية بالصحراء المغربية.

وكانت عدة بلدان عربية وإفريقية قد قررت فتح قنصليات لها في مدينة الداخلة، وكان آخرها المملكة الأردنية الهامشية، التي عبر عاهلها الملك عبد لله الثاني، في اتصال مع الملك محمد السادس، عن رغبة بلاده في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أن وزارتا الخارجية في البلدين ستقوم بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك.

وأضاف الديوان الملكي، أن هذه المكالمة، تأتي في إطار ما يجمع العاهلين من وشائج موصولة ومودة صادقة، وتجسيدا لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين.