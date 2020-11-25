لاعبة المنتخب الوطني لـ”اليوم 24″: أشجع الفتيات علی ممارسة كرة القدم.. ليست حكرا علی الرجال

كشفت فاطمة الزهراء الغربي بريمة، لاعبة فريق واس برشلونة، والمنتخب الوطني النسوي أن كرة القدم ليست حكرا علی الرجال، مشددة علی تشجيعها للفتيات علی ممارستها.

وتحدثت لاعبة المنتخب المحترفة بالدوري الاسباني، لـ”اليوم 24″، عن علاقتها بكرة القدم، مستحضرة اولی بداياتها حتی احتراف اللعبة بعد انتقالها للعيش بالجارة الشمالية للمغرب.

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