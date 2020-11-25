شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط «مسيرة حوثية» في باقم والان نبدء بالتفاصيل

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، طائرة مسيرة في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن, أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً. وذكر قائد الكتيبة الرابعة في اللواء ٦٣ مشاة جبلي العقيد قحطان الشرعبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت تحاول اختراق أجواء المناطق للرصد والتجسس على مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة، مشيراً إلى أن غرفة الرصد والاستطلاع رصدت الطائرة فور دخولها سماء مديرية باقم.

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