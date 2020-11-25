شكرا لقرائتكم خبر عن العملة التركية تنخفض مجددا وخسائرها تتواصل والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى اثنين بالمائة لأكثر من ثماني ليرات مقابل الدولار أمس الثلاثاء، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين لصعود قوي مؤخرا لتكوين مراكز من العملات والذهب.

ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880 وقلصت خسائرها لتبلغ ثماني ليرات مقابل الدولار بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش. وكانت العملة قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.58 الشهر الجاري قبل أن تتعافى. والليرة حاليا منخفضة 26% عن مستواها في نهاية 2019.

وكان نائب محافظ البنك المركزي التركي قد قال أول أمس الإثنين إن هناك احتمالا قويا جدا لأن يسجل اقتصاد تركيا نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأبلغ اوجوزان أوزباس ندوة لمعهد التمويل الدولي أن إجراءات العزل العام التي اتخذتها تركيا مؤخرا لاحتواء فيروس كورونا، التي تشمل إغلاق المدارس والمطاعم، كبحت على الأرجح آثار الجائحة على النشاط الاقتصادي.