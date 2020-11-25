شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: جماعة الحوثي الأشد ارتباطا بإيران وتهديدا للأمن الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن إستراتيجية المجتمع الدولي في غض الطرف عن دور طهران في إدارة ودعم الانقلاب الحوثي، ومحاولات الدفع بالميليشيا بعيدا عن محور الشر الإيراني وإعادة تأهيلها كجزء من التسوية السياسية ومسار بناء السلام في اليمن، لم تجد طيلة الأعوام الماضية.

وأوضح وزير الإعلام في تصريحات مساء الإثنين أن سياسات إيران العدائية في اليمن والمنطقة تصاعدت وكشفت عن دورها التخريبي بوضوح منذ تهريب المدعو حسن أيرلو لصنعاء، مع احتدام وتيرة المعارك وتقويض جهود الحل السلمي للأزمة، دون أي اكتراث بشلال الدم والوضع الإنساني المتردي.

وأشار الوزير اليمني إلى أن ميليشيا الحوثي أظهرت انقيادا كاملا وتبعية عمياء لنظام إيران، وتحركت كرأس حربة لإدارة معارك طهران السياسية والاقتصادية والعسكرية وتصفية حساباتها الإقليمية وتهديد المصالح الدولية في أمن الطاقة وسلامة خطوط الملاحة في أهم الممرات الدولية.

وشدد الإرياني على أن ‏المجتمع الدولي، الذي اتخذ الإجراءات العقابية على النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة من ميليشيات طائفية، مطالبا بإدراج ميليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب كونها أشد ارتباطا بإيران وتهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

دحر ميليشيا

ميدانيا، تمكن مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في جبهات نهم والمخدرة خلال معارك يوم الإثنين.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 100 عنصر من الميليشيات وجرح آخرين بينهم عناصر تنتحل رتباً عسكرية كبيرة.

وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف عددا من المواقع والتجمعات التابعة للعدو في تلك الجبهات، وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والأرواح.

وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات تعزيزات ومواقع وتجمعات حوثية في مواقع متفرقة، وأسفرت أيضاً عن تدمير عدد من الآليات القتالية إلى جانب خسائر أخرى في الأرواح.

خسائر فادحة

وتواصل قوات الجيش والمقاومة تكبيد الميليشيا الحوثية المتمردة الخسائر البشرية والمادية الفادحة في المعارك المشتعلة في جبهة نهم، شرق صنعاء، وبإسناد كبير من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت ودمرت تعزيزات وآليات الميليشيا القادمة من مناطق سيطرتها.

ونقل موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني عن العميد حزام الهاملي، قائد كتائب الحزم القول إن مقاتلي الجيش والمقاومة يواصلون معركتهم الحاسمة، ويخوضون معارك بطولية ضد الميليشيا المتمردة في جبهة نهم، التي تكبدت يوم الإثنين خسائر جديدة، بمقتل وإصابة العشرات من عناصرها، ممن تزج بهم في معركتها الخاسرة.

وأضاف إن المعارك المشتعلة تمكن من خلالها الأبطال من تحرير واستعادة مواقع عسكرية إستراتيجية، باتجاه مفرق الجوف.

وأكد العميد الهاملي أن عصابة الميليشيا المتمردة تلقت هزائم ساحقة وكبيرة في الأرواح والعتاد والمعدات القتالية اليوم وطيلة الأيام السابقة، وأن المئات من عناصر الميليشيا المتمردة، التي تقودها إلى محارق الموت والهلاك لقيت مصرعها، وجثت تلك الميليشيا المدعومة من إيران لا تزال متناثرة على جبال ووديان وشعاب جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.