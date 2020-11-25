شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تقبض على 5 إرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة إرهابيين وضبط وكرين لتنظيم «داعش» في محافظة كركوك شمالي بغداد.

وقالت الوكالة في بيان صحفي أمس، أورده موقع «السومرية نيوز» العراقي، إن «مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك»، مبينة أنهم «مطلوبون وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، والذين عملوا ضمن ما يسمى قاطع كركوك ولاية العراق».

وأشارت الوكالة إلى «ضبط وكرين لعصابات داعش في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك بعملية استخباراتية مشتركة مع قوة من الشرطة الاتحادية وجد بداخلهما عبوات ناسفة ومواد لوجستية وأدوية وملابس متنوعة».

وتابعت أنه «تم إيداع الإرهابيين التوقيف وردم الوكرين».

يذكرأن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت الإثنين من اعتقال المنسق العام الإداري في تنظيم داعش أبو نبأ في مطار بغداد بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول.

وقال رسول في تصريح صحفي "إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ عملية أمنية وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن اعتقال «أبو نبأ» المنسق العام الإداري في تنظيم داعش في مطار بغداد الدولي، بينما كان قادما من إحدى الدول العربية لعقد اجتماعات مع عناصر التنظيم في أطراف مدينة بغداد".