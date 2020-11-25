شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة.. أيقونة أكبر انتفاضة في تاريخ إيران المعاصر والان نبدء بالتفاصيل

تجلت اللحظة المبهرة في تاريخ إيران المعاصر في 15 نوفمبر 2019، عندما اندلعت الاحتجاجات بسرعة، وسرعان ما أصبحت الشعارات مناهضة لحكومة ولي فقيه النظام الفاشي، خامنئي، في الوقت الذي أضحت المرأة أيقونة لأكبر انتفاضة في تاريخ البلاد المعاصر.

وقالت الكاتبة الإيرانية المعارضة، معصومة احتشام، في مقال نشر بموقع «لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»: تدفقت الآلاف المؤلفة من الإيرانيين العاطلين عن العمل والجياع وجيش النساء والشباب المضطهد الذين ليس لديهم ما يبكون عليه سوى قيودهم؛ للتعبير عن غضبهم من رفع أسعار البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف.

وشكّل الشباب النواة الرئيسية للانتفاضات، واعترفت وسائل الإعلام الحكومية بالدور الرائع للمرأة الإيرانية كرائدة وقائدة في طليعة الانتفاضة، وكتبت أن النساء شكلن مجموعات من 4 أو 5 أفراد في العديد من المدن حاملات على عاتقهن لعب الدور القيادي وقمن بتشجيع أبناء الوطن على المشاركة في الانتفاضة.

وتقول احتشام: كتبت صحيفة ”مشرق“ الحكومية في 20 نوفمبر 2019 «أثناء الأعمال الوحشية الأخيرة اقتحمت النساء الإيرانيات المشهد وقمن بدور رائع في مختلف الساحات في إجبار أبناء الوطن على القيام بأعمال مدمرة»، وتواصل: وذكرت وكالة «فارس» الحكومية للأنباء في 20 نوفمبر 2019 «قامت النساء ممن تتراوح أعمارهن بين 30 و35 بدور خاص في قيادة الاضطرابات في العديد من المناطق، ولا سيما في ضواحي طهران، وغيرها من المناطق.

ولفتت الكاتبة إلى أن لكل من هؤلاء النساء اللائي يرتدين زيًا موحدًا مهمة منفصلة، فعلى سبيل المثال، كانت إحداهن مكلفة بالتقاط مقاطع فيديو للثوار، وأخرى تعيق حركة السيارات، وأخرى تحرض الإيرانيين وتقنعهم بالانضمام إلى صفوف المحتجين.

وتطرقت الكاتبة إلى الامتداد السريع للانتفاضة الذي اجتاح 200 مدينة في 29 محافظة في غضون أيام قليلة، وتصدر ولي فقيه الملالي، على خامنئي المشهد في 17 نوفمبر 2020، وأصداره الأوامر بفتح النار على أبناء الوطن واصفًا المحتجين بالمتمردين.

وزادت: استهدف القناصون رؤوس وقلوب الشباب من فوق أسطح المنازل، وكان من بين الضحايا مراهقون تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا، مشددة: وهكذا سجلت الديكتاتورية الدينية جريمة أخرى ضد الإنسانية واسعة النطاق، بمقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم 400 امرأة، وإصابة 4000 واعتقال 1200 آخرين.

«سياسة إطلاق النار بقصد القتل جريمة ضد الإنسانية»، هكذا تقول احتشام، مضيفة: يعتبر هذا القمع المروع وقتل المواطنين العزل في إيران أحد أفظع الجرائم في القرن الحادي والعشرين، ويعد جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس.

وتناول مقالها، تحذير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، من هذه السلوكيات اللاإنسانية، واقتبست عنها القول: إن بعض قوات الأمن أطلقت النار مباشرة من الخلف على الأشخاص العزل الذين كانوا في وضع الفرار، وإن البعض الآخر أطلقوا النار على الوجوه أو أعضاء البدن الحيوية، بمعنى أنهم كانوا يعتزمون قتل المحتجين، وتعتبر كل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للالتزامات والمبادئ الدولية المتعلقة باستخدام القوة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وختمت معصومة احتشام قائلة: كما أكدت منظمة العفو الدولية، على أن إطلاق النار على المصابين بالرصاص، على الرغم من أنهم لا يشكلون أي تهديد؛ لدليل على مدى البربرية المتطرفة للقوات الأمنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والقتل غير المشروع.