حصر عددي لنتيجة إعادة النواب في إبشواي ويوسف الصديق بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:
انتهت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية 2020 بدائرة إبشواي ويوسف الصديق بالفيوم من الحصر العددي للنتائج.
حصد محمد طه الخولي مرشح حزب "مستقبل وطن" 64 ألفًا و199 صوتًا, وأحمد دياب "مستقل" 61 ألفًا و647 صوتًا، بينما جاء في الترتيب بعدهما محمد مصطفى اللحامي، حاصدًا 44 ألف و112 صوتًا, وعلاء العمدة 38 ألفًا و720 صوتًا.
تأتىيتلك الأرقام وفقا للحصر العددي للجان مع التأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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