إعلام رسمي: إسرائيل تقصف مواقع تابعة للجيش السوري في دمشق والقنيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)

أفادت مصادر إعلامية رسمية سورية، بأن إسرائيل قصفت مواقع تابعة للجيش السوري في محافظتي القنيطرة وريف دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إسرائيل شنت هجوما ليل الثلاثاء/الأربعاء، قرب قرية رويحينة جنوب محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.

وقال سكان في مناطق ريف دمشق الجنوبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية في ريف دمشق الجنوبي، وسط أنباء عن تصدي مضادات تابعة للجيش السوري لصواريخ إسرائيلية.

ونفذت إسرائيل ضربات جوية وصاروخية عدة على سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011، واستهدفت تلك الضربات القوات الإيرانية وقوات حزب الله اللبنانية وكذلك القوات الحكومية.

ونادرًا ما تعلن إسرائيل عن مسؤوليتها عن الضربات، ولكن عندما تفعل ذلك تقول إنها ترد على ما تصفه بالعدوان على الأراضي الإسرائيلية.