حصر عددي| فوز الغنيمي وعبد المجيد والدسوقي بمقاعد دائرة الرمل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثانية "الرمل" في الإسكندرية من فرز أصوات الناخبين بكافة اللجان الفرعية.

ويحق لـ 704 ألفًا و146 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الدائرة الثانية، حضر منهم 52 ألفًا و57 ناخبًا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 44 ألفًا و280 صوتًا، والباطل 7777 صوتًا.

حصل المرشح عمر الغنيمي "مستقل" على 29 ألفًا و985 صوتًا، يليه أحمد عبد المجيد "مستقبل وطن" بـ 26 ألفًا و597 صوتًا، وعلي الدسوقي "مستقبل وطن" بـ 26 ألفًا و100 صوتا، ليفوزا بالمقاعد الثلاث المخصصة للدائرة.

وحصلت إلهام المنشاوي على 17 ألفًا و707 أصوات، ومحمود عسكر على 14 ألفًا و251 صوتًا، وعفيفي كامل على 18 ألفًا و200 صوتًا.

تأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية 3 ملايين و813 ألفًا و072 ناخبًا، موزعين على 331 مقرًا انتخابيًا و1083 لجنة فرعية على مستوى دوائر المحافظة.

ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدًا فرديًا بـ 5 دوائر بالنظام الفردي، هي "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".