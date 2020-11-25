حصر عددي| خسارة الحريري و"مستقبل وطن" يفوز بمقعدي دائرة محرم بك بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثالثة "محرم بك" في الإسكندرية من فرز أصوات الناخبين بكافة اللجان الفرعية.

وأدلى 90 ألفًا و463 ناخبًا بأصواتهم في الدائرة الثالثة "محرم بك"، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 77 ألفًا وصوتين، والباطل 13 ألفًا و461 صوتًا.

وحصل المرشح محمد جبريل "مستقبل وطن" على 56 ألفًا و56 صوتًا، ومحمود قاسم "مستقبل وطن" على 43 ألف صوت، ليحسما مقعدي دائرة محرم بك.

بينما خسر كل من المرشح هيثم الحريري بحصوله على 30 ألفًا و74 صوتًا، وعمرو كمال على 24 ألفًا و874 صوتًا.

تأتي تلك الأرقام وفق الحصر العددي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردي، هي "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".