اليوم.. محاكمة متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: تنظر الدائرة الـ5 إرهاب، اليوم الأربعاء، محاكمة متهمين اثنين بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة". تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة. ووجه النيابة للمتهمين الأول عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، فى القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابي. وجاء فى أمر الإحالة انضمام المتهم الثانى لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.

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