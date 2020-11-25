قرقاش: الطريق إلى المستقبل يعبده العلم

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دعا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى استخلاص دروس وعبر الإنجازات العلمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن هذه الدروس والعبر يجب ألا تغيب عن عالمنا العربي، وأن الطريق إلى المستقبل يعبده العلم والبحوث.

وقال معاليه، أمس، في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «دروس وعبر الإنجازات العلمية في مواجهة جائحة كورونا يجب ألا تغيب عن عالمنا العربي»، مضيفاً: «إن الاختراقات الكبيرة في التعرف على مستجدات الوباء وآليات الفحص وتتابع اللقاحات من المختبرات والشركات الدولية ما هو إلا تأكيد المؤكد».

وتابع معاليه: «الطريق إلى المستقبل يعبده العلم والبحوث ولا بديل عن هذا المسار».

وتتوالى الإعلانات على جبهة اللقاحات. وكان آخرها إعلان روسيا، أمس، أن لقاح «سبوتنيك-في» الذي يطوره مركز «غاماليا» للأبحاث في موسكو، فعال بنسبة 95 في المئة في مكافحة الفيروس، بحسب النتائج التمهيدية.

وبعد مختبر «موديرنا» وتحالف «فايزر - بايونتيك»، أعلن مختبر «أسترازينيكا» البريطاني المتعاون مع جامعة «أكسفورد» تطويره للقاح فعال بنسبة 70 في المئة، في معدل وسطي، وحتى 90 في المئة في بعض الحالات.