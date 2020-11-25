25 قتيلاً من الميليشيات الموالية لأنقرة شمال سوريا

سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

قُتل 25 شخصاً أمس، في شمال سوريا، غالبيتهم مقاتلون من فصائل موالية لأنقرة، جراء انفجار ألغام زرعتها قوات سوريا الديمقراطية، وفي حوادث متفرقة شهدتها مناطق حدودية مع تركيا.

وانفجرت سيارتان مفخختان تباعاً في مدينتي الباب وعفرين في محافظة حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما نصبت قوات سوريا الديمقراطية كميناً لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة قرب مدينة عين عيسى في شمال الرقة.

وتسيطر القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها نتيجة ثلاث عمليات عسكرية شنتها بين العامين 2016 و2019، وتركزت ضد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية واسعة تشهد بين الحين والآخر فوضى أمنية وعمليات اغتيال وتفجيرات.

وأفاد المرصد السوري عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب في شرق محافظة حلب، كان يستقلّها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة، ما تسبّب بمقتله مع مرافقه وسائقه، بالإضافة إلى مدنيين اثنين.

وتسبّب الانفجار بإصابة 19 آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في المدينة التي سيطرت عليها القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ فبراير 2017.

وشاهد مصور لوكالة فرانس برس في الباب عناصر من الدفاع المدني يخمدون الحريق الناجم عن الانفجار، فيما تجمع سكان لتفقد الأضرار التي طالت سيارات عدة في المكان.

ولم يستبعد المرصد أن تكون خلايا «داعش» خلف هذا الاستهداف، خصوصاً أنه تبنى مرات عدة تفجيرات في مدينة الباب.

وفي تغريدة، قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية حول سوريا في الأمم المتحدة مارك كاتس معلقاً على الانفجار وسقوط ضحايا «لا تزال السيارات المفخخة والعبوات الناسفة تشكّل بلاءً قاتلاً في سوريا، تسبّب هذا العام وحده بمقتل 132 مدنياً على الأقلّ بينهم 35 امرأة وطفلاً وإصابة 461 آخرين بجروح، وفقاً لرصد الأمم المتحدة».

وفي وقت لاحق، أدى انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين بجروح، بحسب المرصد.

وفي ريف الرقة الشمالي، أورد المرصد أن 30 مقاتلاً على الأقل من الفصائل الموالية لأنقرة تسللوا ليل الاثنين الثلاثاء إلى قرية «معلق» الواقعة عند أطراف مدينة عين عيسى، بعدما انسحبت قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، منها.

وتبين لاحقاً أن قوات سوريا الديمقراطية نصبت كميناً لهؤلاء المقاتلين، إذ قتل منهم 21 عنصراً جراء انفجار حقل ألغام زرعته وأصيب الباقون بجروح بعضها خطير.

وأفاد متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ليلاً عن معارك عنيفة قرب مدينة عين عيسى.