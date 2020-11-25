العراق: ضبط 5 إرهابيين ووكرين لـ«داعش» في كركوك

سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد) أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق أمس، إلقاء القبض على 5 إرهابيين وضبط وكرين لتنظيم «داعش» في محافظة كركوك. وقالت الوكالة في بيان صحفي: إن «مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك»، مبينة أنهم «مطلوبون وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، والذين عملوا ضمن ما يسمى قاطع كركوك ولاية العراق». وأشارت الوكالة إلى «ضبط وكرين لعصابات داعش في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك بعملية استخباراتية مشتركة مع قوة من الشرطة الاتحادية وجد بداخلهما عبوات ناسفة ومواد لوجستية وأدوية وملابس متنوعة».

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية العراقية، أمس، اعتقال 11 ألف شخص بتهم إرهابية وجنائية خلال الأشهر الـ10 الماضية. وقال مدير الخلية في تصريح صحفي، إن «عناصر المديرية والخلية استطاعوا خلال الشهور العشرة الماضية اعتقال نحو 11 ألف متهم مطلوب بارتكاب جرائم إرهابية وجنائية والقتل والتزوير والابتزاز الإلكتروني والمخدرات».

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