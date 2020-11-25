عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن أثناء الإعلان عن إدارته: أمريكا جاهزة لقيادة العالم

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت "جاهزة لقيادة العالم".



وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من إدارته الجديدة، أن فريق السياسة الخارجية والأمن القومي بالإدارة الأمريكية الجديدة سيتولى إعادة الولايات المتحدة إلى دورها العالمي.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، إن الفريق الجديد للسياسة الخارجية والأمن القومي لديه إنجازات غير مسبوقة.. وسيجعل بلادنا أقرب إلى حلفائها وسيعزز علاقاتنا بالعالم".

وأشاد بايدن، بمرشحه لمنصب الخارجية أنتوني بلينكين، قائلًا: "سيعزز الثقة في وزارة الخارجية وعلاقاتنا بدول العالم".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، أن واشنطن تتطلع إعادة الاعتبار لسياستنا الخارجية وعلينا تجسيد قيمنا التقليدية.

من جانبه قال المرشح لمنصب وزير الخارجية، نستطيع أكثر من غيرنا جمع الآخرين معًا ونحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة والطاقة في عملنا.

وأضاف أنتوني بلينكين، لن نستطيع حل مشاكل العالم بمفردنا ونحتاج إلى التعاون من الجميع.

من جانبها قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، إن واشنطن ستعيد بناء تحالفاتها الولايات من أجل أمننا القومي.

وقالت ليندا توماس المرشحة لمنصب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إن الدبلوماسية ستعود من جديد إلى سياستنا الخارجية ويجب أن تقوم على التعايش مع الاختلاف

أما جون كيري المرشح لمنصب مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التغير المناخي، قال إن الفشل ليس خيار لنا وسنعمل كل ما في وسعنا لإنجاز مهامنا في الحفاظ على المناخ.