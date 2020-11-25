شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تسخر من حكومة أردوغان: كورونا لا ينتقل فى ساعات الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كليتشدار أوغلو، من الإجراءات التى اتخذتها حكومة بلاده لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بإعلان الإغلاق الجزئى، من العاشرة مساءً وحتى الثامنة صباحًا.

وقال كليتشدار أوغلو، ساخرًا، إن الحكومة التركية أتخذت أهم قرار فى تاريخها للسيطرة على وباء كورونا، فالفيروس لا ينتقل فى ساعات الحظر.

وأكد فى اجتماع الكتلة الحزبية، اليوم الثلاثاء، حسبما نشر موقع تركيا الآن، أن العالم كله يسخر من الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، وسأل هل فى الفترة من العاشرة مساءً إلى الثامنة صباحًا لا ينتشر الفيروس؟.

ووصف عدم إعلان الحكومة التركية عن حجم وعدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا بقمة الاستهتار، مؤكدًا أن تلك السياسات تسيئ إلى سمعة الدولة.

وكان رئيس حزب التقدم والديمقراطية علي باباجان، قد كشف مؤخرًا أن هناك ما لا يقل عن 30- 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في اليوم الواحد»، مطالبًا وزارة الصحة بالإعلان عن البيانات اليومية الصحيحة.

ومن بعده كشف عضو المجلس المركزي لاتحاد الأطباء الأتراك، إبراهيم أكورت، أن العدد الفعلي 87 ألفًا و263 إصابة يومية بفيروس كورونا، وهو رقم مخيف، إلا أن وزارة الصحة التركية لا تزال تخفي الأعداد الحقيقية للإصابات.