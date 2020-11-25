شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هانى أباظة: القائمة الوطنية ضمانة لعدم سيطرة المال السياسى والحزب الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى أباظة، عضو مجلس النواب، أنه كان لا بد من تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر لضمان عدم عودة المال السياسى وسيطرة الحزب الواحد، قائلا: "القائمة الوطنية هي بداية للإصلاح السياسى في مصر".

وأوضح أباظة، في لقاء له في برنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية المحور، أن ماراثون انتخابات مجلس النواب كان صعبا وبه زخم شديد، لافتا إلى أنه كان أحد عناصر القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا، قائلا: "أهدى النجاح لوالدتى شفاها الله وعافاها، كما أتوجه بالشكر لأهل دائرتى مركز الزقازيق بالشرقية".

ولفت أباظة إلى أن الوعى في الريف على أعلى مستوى، مؤكدا أن سكان الريف قادرون على فرز المرشحين والاختيار بينهم، قائلا: "الفلاح المصرى يعى ويقيم ولديه حساس يعرف إن كان المرشح كاذبا أم صادقا، وضرب مثالا لرفض المال السياسى والرشاوى الانتخابية، الفلاح الحر لا يشترى بالمال".

كما أشار أباظة إلى أن الانتخابات كان بها عدد كبير من المرشحين منهم مرشحون غير مؤهلين، مضيفا: "لو سيبنا السباق مطلق بين الأحزاب في ظل تقارب البرامج الحزبية من بعضها وعناصر الأحزاب أصبحت غير مقنعة للشارع، وإن تم ترك الانتخابات بالشكل القديم ستعود البلطجة وسيطرة المال السياسى وسيستأثر بالأغلبية حزب وحيد".