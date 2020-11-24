الملك يعزي ولد الغزواني بوفاة الرئيس الأسبق الموريتاني ولد الشيخ عبد الله

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

ومما جاء في برقية الملك “علمت بتأثر كبير بوفاة المشمول بعفو الله الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أحسن الله قبوله إلى جواره، مشمولا بالمغفرة والرضوان”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومن خلاله لكافة أفراد أسرة الراحل، وللشعب الموريتاني الشقيق، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن “يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحتمه ويسكنه فسيح جنانه”.

وتأتي هذه التعزية، في سياق يتوقع فيه تحسن العلاقات بين الرباط ونواكشوط، بعدما عبر الملك محمد السادس الجمعة الماضية عن استعداده للقيام بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، موجها في نفس الوقت الدعوة للرئيس الموريتاني، لزيارة بلده الثاني المملكة المغربية، بحسب بلاغ للديوان الملكي.

وقال البلاغ، إن الملك محمد السادس، “أجرى اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

وأوضح البلاغ أنه “خلال هذا الاتصال، عبر قائدا البلدين عن ارتياحهما الكبير للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته”.

كما كان هذا الاتصال الهاتفي، مناسبة تطرق فيها قائدا البلدين إلى آخر التطورات الإقليمية، يؤكد بلاغ الديوان الملكي.