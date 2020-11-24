شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن 3 مراحل لتخفيف قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشار في كلمة متلفزة له أمس إلى أنه سيجري استئناف نشاطات المتاجر بدءاً من السبت المقبل مع تطبيق إجراءات احترازية جديدة لمنع تفشي الفيروس، إضافة إلى تغييرات طالت تصاريح الخروج اليومية، حيث سيتم تمديد الفترة إلى ثلاث، وتوسيع القطر المصرح به إلى 20 كيلومتراً، مع بقاء الحانات والمطاعم والصالات الرياضية مغلقة حتى 20 يناير.
وتتضمن المرحلة الثانية استبدال الحجر الصحي العام بحظر تجول ليلي من الساعة الـ9 مساءً وحتى السابعة صباحاً.
كما تشمل هذه الفترة استئنافاً جزئياً للأنشطة الثقافية كالمتاحف والمسارح والمعارض الفنية وصالات السينما.
ورجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تبدأ أولى عمليات التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 في فرنسا نهاية شهر ديسمبر أو في مطلع يناير القادمين، على أن تشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة دون أن يكون التلقيح إلزامياً، تعقبها حملة تلقيح اختيارية واسعة النطاق.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن 3 مراحل لتخفيف قيود كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.