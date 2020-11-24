شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن 3 مراحل لتخفيف قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المراحل الثلاث لتخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض في نهاية شهر أكتوبر المنصرم، على أن تبدأ المرحلة الأولى من السبت المقبل، والثانية في الـ15 من شهر ديسبمر وخلال العام الحالي، في حين تبدأ المرحلة الثالثة في الـ 20 من يناير المقبل.

وأشار في كلمة متلفزة له أمس إلى أنه سيجري استئناف نشاطات المتاجر بدءاً من السبت المقبل مع تطبيق إجراءات احترازية جديدة لمنع تفشي الفيروس، إضافة إلى تغييرات طالت تصاريح الخروج اليومية، حيث سيتم تمديد الفترة إلى ثلاث، وتوسيع القطر المصرح به إلى 20 كيلومتراً، مع بقاء الحانات والمطاعم والصالات الرياضية مغلقة حتى 20 يناير.

وتتضمن المرحلة الثانية استبدال الحجر الصحي العام بحظر تجول ليلي من الساعة الـ9 مساءً وحتى السابعة صباحاً.

كما تشمل هذه الفترة استئنافاً جزئياً للأنشطة الثقافية كالمتاحف والمسارح والمعارض الفنية وصالات السينما.

ورجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تبدأ أولى عمليات التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 في فرنسا نهاية شهر ديسمبر أو في مطلع يناير القادمين، على أن تشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة دون أن يكون التلقيح إلزامياً، تعقبها حملة تلقيح اختيارية واسعة النطاق.