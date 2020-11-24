شكرا لقرائتكم خبر عن خطة دمج أوروبية جديدة لتحسين ظروف 34 مليون مهاجر والان نبدء بالتفاصيل
وقال نائب رئيس المفوضية مارجريتيس سكيناس أمس الثلاثاء أثناء تقديمه للخطة المخصصة للفترة من 2021 حتى 2027 إن "الدمج والتضمين يمكن أن يساعدنا في مكافحة كراهية الأجانب والإقصاء والتطرف ومواجهة الآخر".
ووفقا للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وُلد 8 % من سكان الاتحاد الأوروبي خارج التكتل. ويتأثر هؤلاء، خاصة الشباب والنساء، بشكل غير متناسب بالبطالة أو المسائل المتعلقة بالحصول على الخدمات العامة.
ورغم أن خطة العمل غير ملزمة، إلا أن الدول الأعضاء يمكنها استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف التي تحددها ضمن أولوياتها، مثل دورات تحسين اللغة، أو تدريب المعلمين أو الاعتراف بالمؤهلات المهنية للمهاجرين.
وفي أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية، دعت النمسا وفرنسا إلى نقاش حول تشديد القيود على الحدود الخارجية للتكتل وتكثيف العمل في مواجهة تهديد الإسلاميين المتطرفين.
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