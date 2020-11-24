شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين الاعتداءات على منشآت نفطية بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية اليوم، أهمية أمن الإمدادات وتلبية الطلب على البترول، وضمان تدفقه إلى الأسواق العالمية، مبيناً أن مثل هذه الاعتداءات تؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية.
وبين أن أمن الإمدادات، وتلبية الطلب على الطاقة، وضمان تدفقه إلى الأسواق العالمية، يجب أن يظل حرًا، وألا يتم تقييده بأي وسيلة، مؤكداً أن الطاقة ضرورية للاقتصاد العالمي ككل، وأن هذا النوع من العدوان سيؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية، مديناً أي هجوم على المنشآت النفطية في أي دولة عضو في منظمة أوبك.
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