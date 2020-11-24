شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري: لقاح كورونا سيكون متاحاً في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل
وشدد الرئيس السيسي في كلمة متلفزة اليوم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل استمرار انتشار الفيروس، موضحاً أن لقاح كورونا لن يكون متاحاً إلا في منتصف العام المقبل وفقاً للمؤشرات.
ونوه الرئيس المصري بالمبادرة التي أطلقتها حكومته بقيمة ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى تأثير الجائحة على اقتصاديات العالم.
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