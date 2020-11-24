شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أوبئة ينسف نظرية «مناعة القطيع» والان نبدء بالتفاصيل
وقال أندرس تيجنيل في مؤتمر صحفي موجز في ستوكهولم اليوم إن "قضية مناعة القطيع صعبة. لا نرى أي علامات على وجود مناعة بين السكان تعمل على إبطاء العدوى في الوقت الحالي".
وأوضح تيجنيل من قبل أن مناعة القطيع يصعب قياسها، بل وشكك في البيانات الرسمية. وأوضحت السلطات السويدية أن المناعة ليست هدفا سياسيا، ولكن تعرض الأمة للفيروس يجعلها حالة اختبار واضحة لملاحظة النظرية.
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