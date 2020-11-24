البيت الأبيض يوافق على إطلاع بايدن على إحاطة الاستخبارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن البيت الأبيض وافق على إطلاع الرئيس المنتخب جو بايدن على الإحاطة الاستخباراتية اليومية التي تُرفع للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعطى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.



وأكد ترامب، أنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

ورحب فريق بايدن بقرار ترامب الذي يتيح "عملية نقل سلسة للسلطة"، بحسب بيان مقتضب.



وقال بايدن، انتهت الانتخابات وحان الوقت لتنحية المصالح الحزبية والخطب الرنانة.