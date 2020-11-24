الإفتاء المصرية تؤكد: الانتماء للإخوان حرام شرعا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

فتاوى وبيانات متتالية من مؤسسات دينية في عدة دول، تؤكد بالدلائل أن الإخوان جماعة إرهابية، وأن الانتماء إليها "حرام شرعا".

ضربة أخرى يتلقاها تنظيم الإخوان الإرهابي مع تعاقب التأييد من المراجع الإسلامية الأساسية لفتوى حرمة الانتماء للإخوان التي أصدرتها هيئة كبار العلماء في السعودية وأيدها الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وأكدها الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بوصفهم جرثومة الفساد قديما وحديثا.

من النيل للخليج.. ملاحقة دعوية لتنظيم "الإخوان" الإرهابي



مفتي الديار المصرية دعا الشعوب إلى الانتباه لخطر التنظيم الإرهابي وثمن البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء في السعودية وموقف مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بشأن الجماعة الإرهابية التي لا تمت للإسلام بصلة.



بايدن لن يدعم الإخوان.. خبير سياسي يفسر الأسباب



عبر الإخوان عن رؤيتهم لمستقبل الأمة بالتفجيرات كما عبروا عن احترامهم للتنوع بالاغتيالات التي طالت سياسيين ومفكرين ورجال دين أزهريين وغيرهم.

على هذا استندت أدلة تحريم الانتماء لدعاة الفوضى إلى الإخلال بالاستقرار والعمران و زعزعة المجتمعات والدول والحكم وتناقض ممارساتها مع ما قاله القرآن الذي يدعو للعمران بحسب مفتي الديار المصرية، فالاستعلاء إحدى الركائز الأساسية في دعوة الجماعة الضالة التي تحتكر الحق والإيمان ولا تقيم وزنا لإسلام الناس السمح الرصين.

"الإمارات للإفتاء" يؤكد تجريم تنظيم الإخوان واعتباره منظمة إرهابية



في عقيدة الإخوان الدين مجرد وسيلة للوصول إلى الحكم، قد تكون مراجع الافتاء الاسلامية تأخرت في تجريم هذه الجماعات الضالة وتحريم الانتماء إليها ولها أعذارها وضوابطها الشرعية والفقهية في ذلك ، ولكن إجماع علماء الأمة على تجريم تنظيم الاخوان يعيد الاعتبار لكل السياسيين والعلماء والمفكرين الذين طالهم العسف الإخواني منذ تأسيس التنظيم الضال وحتى اليوم.