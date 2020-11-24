بمناورة عسكرية.. الجيش الليبي يخلد اسم "ونيس بوخمادة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الجيش الوطني الليبي مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية، الثلاثاء، في مناطق لم يكشف عنها.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أن الوحدات العسكرية نفذت مناورة كبرى بالذخيرة الحية تحت اسم الفريق "ونيس بوخمادة ".



وأوضح أن المناورة تهدف إلى ردع ومكافحة الإرهاب وبسط السلم في كافة الأراضي الليبية، كـ"رسالة نارية لكل متربص ومتآمر".

وأكدت الشعبة الحربي، في بيانها، أن المناورة نفذتها كتائب "اللواء 106 " مُجحفل، وفرق من سرايا الهاون والهاوز والدبابات وسلاح الكورنيت الموجه بالإضافة إلى نُخب من الفرق الخاصة والكتائب التخصصية المدفعية والدروع والصواريخ والهندسة العسكرية والقوات الخاصة وسلاح الجو وفريق القفز المظلي.

وشمِلت المناورة التي تعد تخليدا لاسم الفريق ونيس بوخمادة، ضرباتٍ جوية من قبل الطيران الحربي إضافة لعملية إنزال جوي لفرق المشاه وتعاملهم بالذخائر الحية الدقيقة؛ كما شاركت في هذه المناورة

وشهدت المناورة حضور آمر وضباط اللواء وعدد كبير من الشخصيات العسكرية و قيادات قوات الجيش الليبي.

ووفقا للبيان، نفذت القوات تكتيكات حرفية رادعة هجومية ودفاعية وعمليات اقتحام، بمنتهى الدقة في إصابة الأهداف، وأظهرت القدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض، لتحقيق المهام في التوقيت المحدد.



ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بكت ليبيا وفاة اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة، معلنة الحداد ثلاثة أيام على أحد أبطال الجيش الذين تصدوا للإرهاب والتطرف.

وتوفي اللواء ونيس بوخمادة بشكل مفاجئ أثناء إلقاء كلمته في افتتاح إحدى المدارس في بنغازي شرق ليبيا.